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Общество

Суд прекратил дело Бариера Адиева, пнувшего сына на улице

Бариера Адиева, пнувшего сына на улице, отпустили под подписку о невыезде. Соответствующее постановление вынес Октябрьский районный суд Бишкека.

Председательствующий на процессе судья Чынгыз Адамкулов вынес решение прекратить уголовное дело в отношении Адиева.

Мать мальчика написала встречное заявление, где указала, что не имеет никаких претензий к своему мужу.

В свою очередь в пресс-службе Верховного суда пояснили, что суд изменил меру пресечения Адиеву 14 декабря.

«Потерпевшая сторона заявила ходатайство об изменении подсудимому меры пресечения. В документе указывалось, что он не был судим, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Потерпевшая сторона отказалась от поддержания частно-публичного обвинения. Суд изменил подсудимому меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде», — проинформировали в пресс-службе.

Инцидент, когда мужчина пинал лежащего на земле малыша в живот, зафиксирован на видео. Очевидцы разместили его в Интернете 2 декабря и потребовали реакции от правоохранительных органов. Отца ребенка поместили в СИЗО-1 на два месяца. Бариер Адиев назвал видео смонтированным. Малышу всего 2,6 года.
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