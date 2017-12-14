16:39
-9
USD 69.75
EUR 81.89
RUB 1.18
Общество

Отца, пнувшего ребенка в живот, не будут лишать родительских прав

Бывшего заместителя начальника Госрегистра Сокулукского района Бариера Адиева, обвиняемого в хулиганстве и жестком обращении с детьми, родительских прав лишать не будут. Об этом ИА «24.kg» сообщила начальник в управления социальной защиты Октябрьского района Рейна Султанмуратова.

Читайте по теме
Жестокое обращение с малышом. Мать просит лишить отца родительских прав

По ее словам, мать мальчика Асель Эржанова накануне отозвала свое заявление. «Она сказала,что передумала. Вред здоровью ребенка не причинен. Более того, мальчик очень скучает по папе и каждый день спрашивает про него», — отметила начальник управления.

Инцидент, когда мужчина пинал лежащего на земле малыша в живот, был зафиксирован на видео. Очевидцы разместили его в Интернете 2 декабря и потребовали реакции от правоохранительных органов. Отец ребенка помещен в СИЗО-1 на два месяца. Ему предъявленно обвинение в хулиганстве. Сам Бариер Адиев назвал видео смонтированным. Малышу всего 2,6 года.
Ссылка:
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Бариер Адиев водворен в СИЗО
Мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего сына, водворили в СИЗО города Ош
Наркотики, изнасилование, экстремизм. Имам из Сузака получил 21 год тюрьмы
Водитель из Канта, сбивший насмерть мать и ребенка, помещен в СИЗО
Бишкекский горсуд оставил слепого поэта под стражей. Но в СИЗО его не поместили
Прохожие поймали выпавшего из окна мальчика
Подозреваемой в убийстве ребенка не могут провести психиатрическую экспертизу
Состояние мальчика, которого придавило дверью, удовлетворительное
В Кыргызстане 60-летнюю женщину обвиняют в убийстве мужа
Арестована подозреваемая в убийстве ребенка
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном
Забота о&nbsp;здоровье: отдых и&nbsp;обследование в&nbsp;Турции Забота о здоровье: отдых и обследование в Турции
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год