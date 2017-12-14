Отца, пнувшего ребенка в живот, не будут лишать родительских прав

Бывшего заместителя начальника Госрегистра Сокулукского района Бариера Адиева, обвиняемого в хулиганстве и жестком обращении с детьми, родительских прав лишать не будут. Об этом ИА «24.kg» сообщила начальник в управления социальной защиты Октябрьского района Рейна Султанмуратова.

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По ее словам, мать мальчика Асель Эржанова накануне отозвала свое заявление. «Она сказала,что передумала. Вред здоровью ребенка не причинен. Более того, мальчик очень скучает по папе и каждый день спрашивает про него», — отметила начальник управления.

Инцидент, когда мужчина пинал лежащего на земле малыша в живот, был зафиксирован на видео. Очевидцы разместили его в Интернете 2 декабря и потребовали реакции от правоохранительных органов. Отец ребенка помещен в СИЗО-1 на два месяца. Ему предъявленно обвинение в хулиганстве. Сам Бариер Адиев назвал видео смонтированным. Малышу всего 2,6 года.