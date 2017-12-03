Дело возбуждено. Малышу, которого жестоко пинал родной отец, всего 2,6 года

Отец, хладнокровно пинавший маленького мальчика, задержан и водворен в ИВС. Сотрудники РОВД Октябрьского района Бишкека по факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

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По данным ведомства, выяснилось, что ребенку всего 2,6 года. Бил его родной отец, 50-летний мужчина, заставляя подняться с земли, когда малыш упал на скользкой дороге. Милиционеры выясняют мотивы жестокой агрессии отца к собственному ребенку.

По факту жестокого обращения с сыном назначены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая. Опрашиваются свидетели инцидента и соседи.

Семья мужчины, ставшего антигероем в социальных сетях, проживает в столичном микрорайоне «Улан-2». Отец - уроженец Чуйской области.

По свидетельству соседей, они раньше никогда не видели, чтобы задержанный бил ребенка.

Инцидент, когда отец пинал лежащего на земле малыша в живот, был зафиксирован на видео. Очевидцы разместили его в Интернете и потребовали реакции от правоохранительных органов.