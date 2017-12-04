Жестокое обращение с малышом. Бариер Адиев называет видео смонтированным

Бариер Адиев, пнувший своего маленького сына, лежавшего на земле, в живот, не признает вину и называет появившееся в Интернете видео смонтированным. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

По данным милиции, 50-летний житель Бишкека 2 декабря примерно в 15.15 вышел на прогулку со своим сыном Эльханом. По показаниям самого Бариера Адиева, он дал ребенку покататься на льду, и перед тем, как идти домой, мальчик сам лег на землю и не хотел вставать.

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Бариер Адиев утверждает, что просто поднял сына с земли. Примерно в 16.00 они зашли домой. Затем он по своим делам ушел. Спустя некоторое время ему позвонила супруга, которая увидела в Интернете видео. Они поссорились. Бариер Адиев называет видео «монтажом».

Как отмечают в милиции, по словам его супруги Асель Эржановой, когда муж вернулся с ребенком с прогулки, она увидела, что у сына грязная куртка, и спросила у Бариера Адиева, почему. Тот ответил, что сын испачкался, потому что лежал на земле.

После ссоры Асель Эржанова забрала ребенка и уехала к родственникам в село.

По данным правоохранительных органов, Бариер Адиев 2 декабря был трезв.

Эльхан был доставлен в детскую больницу с диагнозом «травма брюшной полости». В связи с причинением вреда здоровью ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.

Выяснилось, что супруги проживают в гражданском браке.

Сотрудники РОВД Октябрьского района Бишкека по факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Инцидент произошел накануне в микрорайоне «Улан-2». Очевидцы зафиксировали на видео, как мужчина пинает мальчика в живот, заставляя его подняться. Видео выложили в сеть и потребовали реакции правоохранительных органов.

Сегодня Октябрьский райсуд вынесет решение, оставить задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия. Соответствующее ходатайство подало в суд следствие.