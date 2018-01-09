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Общество

Пытки. Адвокат требует пересмотра дела

Милиционеров Аламудунского РОВД обвиняют в пытках. Разбирательство проходит в районном суде. Однако юрист Бактыбек Джумашев, представляющий интересы потерпевшего, намерен требовать пересмотра дела.

По его словам, если удастся доказать, что признания его подзащитного Максата Балбаева были получены под пытками, то дело должно быть направлено на пересмотр. Он намерен ходатайствовать об этом.

«Сейчас на заседания, где судят милиционеров, никак не могут доставить жертву пыток. Он проходит главным фигурантом по делу об убийстве свояка. Был задержан в декабре 2014 года. Сейчас его дело рассматривается в Свердловском районном суде. Очередное заседание по пыткам назначено на 11 января», — отметил Бактыбек Джумашев.

Он добавил, что сотрудники Аламудунского РОВД избивали Максата Балбаева, чтобы он дал признательные показания. Его подзащитный — бывший милиционер. «Балбаев прошел все назначенные экспертизы, и подтверждено документально, что его избивали», — сказал адвокат.

Отметим, 21 декабря  по статье «Пытка» рассмотрели дело и в Джалал-Абадском областном суде, и милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.
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