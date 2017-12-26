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Общество

Сотрудников Аламудунского РОВД обвиняют в пытках. Дело передано в суд

Милиционеров Аламудунского РОВД обвиняют в пытках. Дело рассматривают в районном суде. Об этом ИА «24.kg» рассказал юрист Бактыбек Джумашев, представляющий интересы потерпевшего.

По его словам, разбирательство проводится необъективно. «На заседания почему-то никак не могут доставить жертву пыток — Максата Балбаева. Он проходит главным фигурантом по делу об убийстве свояка. Был задержан в декабре 2014 года. Сейчас его дело рассматривается в Свердловском районном суде», — отметил Бактыбек Джумашев.

Он добавил, что сотрудники Аламудунского РОВД избивали Максата Балбаева, чтобы он дал признательные показания. Сам его подзащитный тоже бывший милиционер. «Балбаев прошел все назначенные экспертизы, и подтверждено документально, что его избивали», — сказал адвокат.

Отметим, 21 декабря дело по статье «Пытка» рассмотрели в Джалал-Абадском областном суде, и милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы. 
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