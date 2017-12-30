Кто позорит страну —собака в ак калпаке или псевдопатриоты? Мнения разделились

Кто позорит страну — собака в ак калпаке или псевдопатриоты, требующие привлечь к ответственности ее несовершеннолетнюю хозяйку. ИА «24.kg» провело в связи с этим опрос читателей.

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Ырысбеком Жабировым на том, чтобы наказать и хозяйку собаки, и устроителей Dog’s fashion show

Мнения респондентов разделилось. «Против» привлечения к ответственности высказались 25 процентов, «за» — 22 процента. Тринадцать процентов читателей считают, что девушка и организаторы извинились и этого достаточно. Столько же читателей считают, что нужно привлечь к ответственности депутатов Жогорку Кенеша. Отметим, именно народные избраннники настаивали вслед за режиссером

«Страну позорят псевдопатриоты в калпаках, которые мусорят и плюются на каждом шагу, а не милая собачка», — заявили еще 23 процента участнков опроса на сайте агентства.

Кстати, именно Ырысбек Жабиров написал обращение на имя генерального прокурора Индиры Джолдубаевой, требуя привлечь к уголовной ответственности организаторов показа, прошедшего 22 декабря, и хозяйку четвероногого участника, которая надела на голову питомца шапочку, стилизованную под национальный головной убор — ак калпак.

Вот из-за чего весь сыр-бор:

Отметим, некоторые гражданские активисты, в частности Алмазбек Жазыбаев, пошли дальше. Они потребовали с владельцев торгово-развлекательного центра «Бишкек Парк» за это шоу 10 миллионов сомов в качестве компенсации за унижение национального достоинства.

Активисты отметили: если торгово-развлекательный центр откажется перечислять деньги на счета малоимущих, то активисты намерены подавать в суд, а вырученные деньги отдать детским домам.