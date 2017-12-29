Адиль Турдукулов собирает деньги для учредителей Zanoza.kg и Чолпон Джакуповой

Гражданский активист Адиль Турдукулов начал акцию по сбору средств в поддержку учредителей сайта Zanoza.kg Нарына Идинова (Нарын Айып. — Прим. ИА «24.kg») и Дины Масловой, директора Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, а также адвокатов осужденного депутата парламента Омурбека Текебаева Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакуновой.

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Отметим, решением суда Идинов, Маслова и Джакупова должны выплатить по искам 30 миллионов сомов без рассрочки. Еще 10 миллионов по суду обязаны выплатить адвокаты Текебаева.

«В отношении данных лиц вынесено беспрецедентное решение о выплате штрафа в размере 40 миллионов сомов — около $600 тысяч», — сказал он.

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«Для любого средства массовой информации и любого человека это невообразимо. Последним решением ИА «24.kg» и Кабаю Карабекову «влепили» по 5 миллионов сомов. На самом деле это вердикт в отношении свободы слова и альтернативной точки зрения в стране. Таким образом, это предупреждение другим представителям гражданского общества и СМИ не высовываться», — добавил Адиль Турдукулов.

Он подчеркнул, что создание атмосферы страха самоцензуры, что уже проявляется, недопустимо.

«Это акция солидарности. Их (журналистов и главу Правовой клиники. — Прим. ИА «24.kg») нельзя оставлять в беде. Все эти издания были на передних флангах, когда ущемлялись права человека, принципы демократии в отношении других институтов. Гражданское общество не должно быть безучастно, ему нужно проявить хотя бы солидарность», — считает активист.

Всего, по словам Турдукулова, с 20 декабря он собрал порядка 20 тысяч сомов.

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.

Октябрьский райсуд 26 апреля вынес определение, удовлетворив требование ГП КР. Ответчикам оспорить его не удалось. Нарыну Айыпу, Дине Масловой и Чолпон Джакуповой запретили выезжать из страны.

Октябрьский районный суд отказал ответчикам в рассрочке по выплате 30 миллионов сомов. Комитет защиты свободы слова организовал сбор денег. Финансы присылали и простые граждане.