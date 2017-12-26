Невыездной и без денег. Суд наложил арест на зарплату адвоката Текебаева

Заработная плата юриста партии «Ата Мекен» Канатбека Азиза под арестом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда.

По их данным, жалование Канатбек Азиз получает в банке. Жогорку Кенеш (он работает в секретариате фракции «Ата Мекен». — Прим. ИА «24.kg») перечисляет деньги на карточку. Счет арестован. Ранее арест наложили на зарплату адвоката Таалайгуль Токтакуновой.

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года вынес решение, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций. Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова также не могут по решению суда выезжать из страны, пока не выплатят всю сумму по иску.