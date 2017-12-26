20:54
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Общество

Невыездной и без денег. Суд наложил арест на зарплату адвоката Текебаева

Заработная плата юриста партии «Ата Мекен» Канатбека Азиза под арестом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда.

По их данным, жалование Канатбек Азиз получает в банке. Жогорку Кенеш (он работает в секретариате фракции «Ата Мекен». — Прим. ИА «24.kg») перечисляет деньги на карточку. Счет арестован. Ранее арест наложили на зарплату адвоката Таалайгуль Токтакуновой.

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года вынес решение, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций. Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова также не могут по решению суда выезжать из страны, пока не выплатят всю сумму по иску.

Ссылка:
просмотров: 3003
Версия для печати
Материалы по теме
В суде по делу об убийстве директора медколледжа допросят новых свидетелей
Обвинение просит осудить Канатбека Исаева на 20 лет лишения свободы
В городе Ош мужчину, убившего отца из-за телевизора, признали невменяемым
Дело об убийстве и расчленении свекрови снохой передали в Ошской городской суд
Начался сбор средств. Люди помогают журналистам и правозащитнику оплатить иски
Юристам «Ата Мекена» суд запретил выезжать из страны
За убийство мужа Айдай Субанова будет сидеть в тюрьме 16 лет
Приговор в отношении подозреваемой в убийстве главы медколледжа обжалован
Суд Исаева. Повторной экспертизы не будет
Исаеву назначили государственного адвоката
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке