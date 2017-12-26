Акция солидарности. Журналистов КР призвали помочь оплатить иски к Zanoza.kg

Медийное сообщество выражает профессиональную солидарность и готово оказать поддержку журналистам информационного сайта Zanoza.kg (сейчас kaktusmedia. - Прим. ИА «24.kg») Дине Масловой и Нарыну Айыпу, которые признаны виновными Верховным судом КР по искам от имени экс-президента страны и обязаны выплатить почти $400 тысяч в месячный срок. Об этом сообщили в Независимом союзе журналистов.

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«Это непосильная сумма для местного рынка, общий объем онлайн-рекламы которого составляет $1 миллион в год. Коллективы многих редакций уже готовы перевести однодневную зарплату в счет поддержки осужденных журналистов», — говорится в сообщении.

Независимый союз журналистов Кыргызстана призывает медийное и гражданское сообщество проявить профессиональную солидарность и человеческое участие, поддержав коллег, попавших в беду.

Независимый союз журналистов Кыргызстана будет формировать список из СМИ, международных организаций, представителей гражданского общества. Присоединиться к акции солидарности можно по телефону + 996 709 002 492 (Тамара Валиева, председатель НСЖ).

«Пусть наш вклад – это малая толика в огромном объеме штрафа, но эта коллективная поддержка не позволит чувству уныния и отчаяния поселиться в душах наших коллег. Покажем пример сплоченности и веры в позитивное разрешение ситуации», — говорится в сообщении.

Реквизиты счета для перевода денег:

ОФ «Медиа Фокус»

ИНН 00307201710246

ОКПО 29998887

Адрес: ул. Токтогула, 90а

Банк: ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»,

Адрес банка: пр. Чуй, 245

БИК 118003

Банковские счета

СОМ: 1180000101079462

ДОЛЛАР: 1180000101079563

ЕВРО: 1180000101079664.

Отметим, Октябрьский районный суд отказал в рассрочке ответчикам по выплате 30 миллионов сомов. Комитет защиты свободы слова организовал сбор денег. Финансы также присылали и простые граждане.