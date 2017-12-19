22:10
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Общество

Комитет защиты свободы слова призвал собрать деньги для выплат по искам к СМИ

Комитет защиты свободы слова призывает собрать деньги для выплаты по искам Генеральной прокуратуры Кыргызстана о защите чести и достоинства бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сегодня судья Октябрьского районного суда Кымбат Архарова отказала учредителям Zanoza.kg Нарыну Айыпу и Дине Масловой и главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой в предоставлении отсрочки по выплате 40 миллионов сомов. В Комитете защиты свободы слова называют это решение «жестоким, незаконным, ничем не обоснованным и политически мотивированным».

Читайте по теме
Иски к Zanoza.kg. Верховный суд оставил в силе решения в защиту Атамбаева

Комитет призывает журналистов, политиков, гражданских активистов проявить солидарность против политики ограничения свободы слова. Предлагается организовать мирные марши и собрать деньги для выплаты неподъемной суммы.

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
В 2017 году во всем мире погибли 65 журналистов
Учредители Zanoza.kg и Чолпон Джакупова не смогут заплатить по искам в рассрочку
Суд оставил запрет на выезд из Кыргызстана для журналистов и экс-депутата в силе
Изменения в тюремной системе невозможны без реформы судебной ветви власти
Ситуация на границе. В очереди простаивают 652 фуры
На песню Алмазбека Атамбаева сняли новый клип
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Итоги опроса. Одобряют ли кыргызстанцы шестилетнюю работу Атамбаева
Алмазбек Атамбаев поручил ускорить строительство дороги Север — Юг
Шесть лет президента. Новые дороги Алмазбека Атамбаева
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке проверили сауны возле Ошского рынка: задержаны 12&nbsp;проституток В Бишкеке проверили сауны возле Ошского рынка: задержаны 12 проституток
Узбекистан согласился на&nbsp;предложение Кыргызстана относительно пансионатов Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank