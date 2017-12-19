Комитет защиты свободы слова призвал собрать деньги для выплат по искам к СМИ

Комитет защиты свободы слова призывает собрать деньги для выплаты по искам Генеральной прокуратуры Кыргызстана о защите чести и достоинства бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сегодня судья Октябрьского районного суда Кымбат Архарова отказала учредителям Zanoza.kg Нарыну Айыпу и Дине Масловой и главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой в предоставлении отсрочки по выплате 40 миллионов сомов. В Комитете защиты свободы слова называют это решение «жестоким, незаконным, ничем не обоснованным и политически мотивированным».

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Комитет призывает журналистов, политиков, гражданских активистов проявить солидарность против политики ограничения свободы слова. Предлагается организовать мирные марши и собрать деньги для выплаты неподъемной суммы.

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.