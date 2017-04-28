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Общество

Генпрокуратура подала пятый иск к Zanoza о защите чести и достоинства президента

Генпрокуратура подала еще один иск о защите чести и достоинства президента. Об этом ИА «24.kg» сообщил журналист Нарын Айып.

По его словам, по заявлению ГП КР проходят четыре ответчика — он сам, главный редактор Zanoza.kg Дина Маслова, само издание и глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

«Поводом послужила информация от 30 марта с круглого стола, организованного институтом омбудсмена в поддержку свободы слова. Чолпон Джакупова высказалась насчет президента. Вот на эту заметку и подается иск», — сказал Нарын Айып.

Сумма иска в общей сложности составляет 12 миллионов сомов — по 3 миллиона каждому из соответчиков.

Генпрокуратура внесла представление о наложении ареста на имущество Чолпон Джакуповой.

С Дины Масловой и Нарына Аыйпа взята подписка о невыезде.

В середине марта Генпрокуратура, защищая честь и достоинство Алмазбека Атамбаева, подала два иска к Zanoza.kg и радио «Азаттык» на общую сумму 26 миллионов сомов. Спустя две недели ГП КР подает третий иск. И 6 апреля Zanoza.kg и Нарын Айып узнают о четвертом исковом заявлении о защите чести и достоинства президента.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50766/
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