Началась процедура описи имущества телеканала НТС

Процедура описи имущества телеканала НТС для наложения ареста началась. Об этом сообщил на пресс-конференции юрист канала Амантур Абдырахманов.

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По его словам, судебные приставы начали работу. Представители Судебного департамента истребовали документы из бухгалтерии.

«Мы будем обжаловать решение Межрайонного суда в вышестоящей инстанции. В настоящий момент работа телеканала зависит от того, кому на ответственное хранение передадут имущество. В решении суда указывается, что арест наложен на имущество ответчика, однако непонятно, на что конкретно наложен арест», — сказал Абдырахманов.

Напомним, накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.

Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.

Именно она выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах.

По словам Елены Дзимидович и согласно определению Межрайонного суда, оборудование телеканала НТС должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано до вынесения судебного решения.

Grexton Capital Ltd. подала иск к нескольким компаниям, юридическим и физическим лицам. «Ответчиками по делу проходят ОсОО «Трастмеди» и «Аян», а третьими лицами — НТС и Госрегистр Аламудунского района», — пояснил генеральный директор телеканала Жайнак Усен уулу.

Сегодня с утра ворота телеканала были закрыты, в здание впускали только журналистов. Судебные исполнители пришли описывать имущество НТС, однако общаться с руководством канала они решили без прессы.