Началась процедура описи имущества телеканала НТС

Процедура описи имущества телеканала НТС для наложения ареста началась. Об этом сообщил на пресс-конференции юрист канала Амантур Абдырахманов.
По его словам, судебные приставы начали работу. Представители Судебного департамента истребовали документы из бухгалтерии.
«Мы будем обжаловать решение Межрайонного суда в вышестоящей инстанции. В настоящий момент работа телеканала зависит от того, кому на ответственное хранение передадут имущество. В решении суда указывается, что арест наложен на имущество ответчика, однако непонятно, на что конкретно наложен арест», — сказал Абдырахманов.
Напомним, накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.
Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.
Именно она выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах.
По словам Елены Дзимидович и согласно определению Межрайонного суда, оборудование телеканала НТС должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано до вынесения судебного решения.
Grexton Capital Ltd. подала иск к нескольким компаниям, юридическим и физическим лицам. «Ответчиками по делу проходят ОсОО «Трастмеди» и «Аян», а третьими лицами — НТС и Госрегистр Аламудунского района», — пояснил генеральный директор телеканала Жайнак Усен уулу.
Сегодня с утра ворота телеканала были закрыты, в здание впускали только журналистов. Судебные исполнители пришли описывать имущество НТС, однако общаться с руководством канала они решили без прессы.