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Общество

Что происходит вокруг НТС? Сотрудники канала ждут судебных приставов

Сотрудники телеканала НТС ждут судебных приставов. В настоящий момент ворота телеканала закрыты, в здание впускают только журналистов.

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Сами представители канала пока никак не комментируют происходящее. 

Напомним, накануне вечером в офис телекомпании пришли судебные исполнители в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович.

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Эта компания зарегистрирована в офшорной зоне и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.

Именно она выступила центральным звеном в цепочке фиктивного выкупа через подставные фирмы 100 процентов доли «БиМоКома» (включающей 51 процент компании Penwell) в 2005-2006 годах.

По словам Елены Дзимидович и согласно определению Межрайонного суда, оборудование телеканала НТС должно быть описано, имущество арестовано, а здание опечатано до вынесения судебного решения.

Grexton Capital Ltd. подала иск к нескольким компаниям, юридическим и физическим лицам. «Ответчиками по делу проходят ОсОО «Трастмеди» и «Аян», а третьими лицами — НТС и Госрегистр Аламудунского района», — пояснил генеральный директор телеканала Жайнак Усен уулу.
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