Имущество телеканала НТС планировали арестовать ради его сохранности

Судебный департамент Кыргызстана прокомментировал арест имущества телекомпании НТС. Заявление распространила пресс-служба ведомства.

В частности, по ее данным, «на основании определения Межрайонного суда Бишкека от 19.12.2017 года произведено действие по принятию мер по обеспечению иска от компании Grexton Capital LTD согласно этому решению». «Ни о каком захвате речь не идет», — подчеркнули в Судебном департаменте.

В ведомстве отметили, что принятое судом определение предусматривает лишь:

наложение ареста на имущество ТРК НТС в целях обеспечения его сохранности и запрета на его распоряжение;

передачу имущества в доверительное управление ответственному лицу (гендиректору ТРК НТС).

«В данном случае предполагалось судоисполнителями произвести актирование имущества и передачу ответственному лицу в доверительное управление. При этом информировать это лицо об ответственности в случае причинения ущерба, уничтожения или реализации этого имущества», — отметили в департаменте.

Как отметила пресс-служба ведомства, по договоренности с руководством НТС данное действие перенесено на завтра, 20 декабря 2017 года.

Напомним, сегодня вечером в офис телекомпании пришли судебные приставы в сопровождении милиции и представитель компании Grexton Capital Ltd Елена Демидович. Руководство НТС назвало происходящее попыткой рейдерского захвата.