Kloop.kg предлагал сотрудникам ГРС выезд за границу в обмен на информацию

Журналисты Kloop.kg предлагали сотрудникам госпредприятия «Инфоком» выезд за границу в обмен на информацию. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления правового обеспечения ГП Кубат Черикчиев.

По его словам, в адрес программистов поступали письма, подписанные журналистами издания.

Нездоровый интерес проявил только один информационный сайт. Нам направили около 20 запросов. На некоторые мы не ответили, так как информация носит конфиденциальный характер. Нашим специалистам обещали помочь выехать за границу, если они поделятся данными. Кубат Черикчиев

В ходе пресс-конференции журналист Kloop.kg подтвердил, что писал письма в ГРС и готов был оказать помощь, если бы сотрудникам угрожала опасность.

В настоящее время проводится расследование. Могут появиться дополнительные факты. Если они подтвердятся, ГП «Инфоком» подаст на редакцию в суд.

Напомним, редакция Kloop.kg и шведские цифровые криминалисты нашли доказательства того, что один из правительственных серверов Кыргызстана содержал негосударственный сайт, созданный для влияния на избирателей во время президентских выборов.