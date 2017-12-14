Адвокаты Текебаева готовят обращение в Комитет ООН по правам человека

Адвокаты спустя три недели получили приговор Верховного суда по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего министра ЧС Дуйшенкула Чотонова, обвиняемых в коррупции и приговоренных к восьми годам тюрьмы.

Юрист «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова рассказала ИА «24.kg», что они подадут документы в Комитет ООН по правам человека. «Все способы юридической защиты в Кыргызстане исчерпаны. Мы будем добиваться справедливости в международных инстанциях», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Добавим, в комитет планируют обратиться и адвокаты бывшего советника экс-главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова, осужденного на двадцать лет.