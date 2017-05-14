Адвокаты топ-менеджмента MegaCom обратятся в Комитет ООН по защите прав человека

Адвокаты подсудимых по делу MegaCom обратятся в Комитет ООН по защите прав человека. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Абаз Мамбетакунов.

По его словам, накануне Верховный суд оставил в силе приговоры двух предыдущих инстанций в отношении экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова и других подсудимых. Поскольку все этапы судопроизводства в КР пройдены, согласно процедуре, документы юристы подадут в Комитет ООН .

«Сейчас мы все готовим. Через месяц-полтора подадим. Кроме того, идет процесс в Лихтенштейне. По определению его суда наложен арест на $2 миллиона, которые Абеков, якобы незаконно перевел со счетов MegaCom. Арест продлен в ноябре 2016 года после приговора Бишкекского городского суда», — пояснил Абаз Мамбетакунов.

Алмаза Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, а экс-директор «Строй-Сервис» Нурлан уулу Аман — 8 лет.