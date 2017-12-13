При дефиците средств Наццентр фтизиатрии не освоил 34 миллиона сомов

Национальный центр фтизиатрии в 2017 году не освоил 34 миллиона сомов, которые дополнительно выделили из бюджета на приобретение лекарственных препаратов второго ряда. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил представитель ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, вся проблема в том, что лекарства, на которые выделили деньги, не зарегистрированы в республике, и их не могут купить.

На лечение ВИЧ и туберкулеза дичайший дефицит средств уже с прошлого года. Так вот, в 2016-м для НЦТ выделили 100 миллионов сомов, и их тоже вернули в бюджет. Потому что Минздрав и НЦФ не удосужились принять меры для регистрации лекарств. Айбар Султангазиев

«В этом году с большим боем выделили 34 миллиона сомов и не освоили. Выделят ли средства на 2018-й, мы не знаем. Однако, если государство не сделает этого, то Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией не выделит полной суммы гранта. Сами себя загоняем в интересную ситуацию. И Минфин, и парламент вправе спросить с Минздрава, почему деньги просят, но ничего не делают с ними», — добавил он.

При этом за 2015-2016 годы приказами Минздрава росчерком пера в страну допустили около 30 наименований лекарств. Но я не скажу, что там были лучшие препараты. То есть приказом Минздрава на основании решения комиссии при наличии 3-4 документов жизненно важные лекарства можно допустить на рынок. Но никто не предпринял усилий», — отметил Айбар Султангазиев.

«С 2018 года в 2,5 раза сокращается финансирование со стороны доноров, за счет которых полностью закупались антиретровирусные и противотуберкулезные препараты. А с 2020 года денег от доноров вообще не будет, и государство само должно будет закупать лекарства», — добавил он.