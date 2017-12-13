14:20
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Общество

При дефиците средств Наццентр фтизиатрии не освоил 34 миллиона сомов

Национальный центр фтизиатрии в 2017 году не освоил 34 миллиона сомов, которые дополнительно выделили из бюджета на приобретение лекарственных препаратов второго ряда. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил представитель ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, вся проблема в том, что лекарства, на которые выделили деньги, не зарегистрированы в республике, и их не могут купить.

На лечение ВИЧ и туберкулеза дичайший дефицит средств уже с прошлого года. Так вот, в 2016-м для НЦТ выделили 100 миллионов сомов, и их тоже вернули в бюджет. Потому что Минздрав и НЦФ не удосужились принять меры для регистрации лекарств.

Айбар Султангазиев

«В этом году с большим боем выделили 34 миллиона сомов и не освоили. Выделят ли средства на 2018-й, мы не знаем. Однако, если государство не сделает этого, то Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией не выделит полной суммы гранта. Сами себя загоняем в интересную ситуацию. И Минфин, и парламент вправе спросить с Минздрава, почему деньги просят, но ничего не делают с ними», — добавил он.

При этом за 2015-2016 годы приказами Минздрава росчерком пера в страну допустили около 30 наименований лекарств. Но я не скажу, что там были лучшие препараты. То есть приказом Минздрава на основании решения комиссии при наличии 3-4 документов жизненно важные лекарства можно допустить на рынок. Но никто не предпринял усилий», — отметил Айбар Султангазиев.

«С 2018 года в 2,5 раза сокращается финансирование со стороны доноров, за счет которых полностью закупались антиретровирусные и противотуберкулезные препараты. А с 2020 года денег от доноров вообще не будет, и государство само должно будет закупать лекарства», — добавил он.

В 2017 году лечение от ВИЧ получают около 3 тысяч больных. К 2020-му их будет около 7 тысяч. Соответственно, расходы на лекарства вырастут в 2,5 раза и достигнут $2,5 миллиона.
Ссылка:
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
«Вы заражены ВИЧ». Минздрав комментирует сообщение об уколах в кинотеатрах
В Ошской области случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку стало меньше
На благотворительном забеге в Бишкеке соберут деньги на подарки для детей с ВИЧ
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Зачем в Оше проводят расследование по заражению детей ВИЧ спустя 10 лет?
У меня ВИЧ. Реальная история врача
Через 10 лет на юге Кыргызстана проводят расследование по заражению детей ВИЧ
В Кыргызстане работают 46 лабораторий диагностики ВИЧ
За 3 года Минздрав заменил 120 руководителей медучреждений из 250
Закупать лекарства через международные организации намерены в Кыргызстане
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
MegaPay&nbsp;&mdash; твой электронный кошелек в&nbsp;кармане MegaPay — твой электронный кошелек в кармане
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления