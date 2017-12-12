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Общество

Выходцы из Центральной Азии готовили новогодние теракты в Москве

Выходцы из Центральной Азии готовили теракты на новогодние праздники в Москве и во время выборов президента, в том числе с участием смертников, передает «Лента.ру».

По словам главы ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова, спецоперация ФСБ проведена в понедельник, 11 декабря. Изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, также ликвидирована лаборатория по изготовлению «средств террора».

«Только с 9 по 11 декабря 2017 года ликвидированы две законспирированные группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями ИГ», — сказал Бортников, подчеркнув, что работа по пресечению деятельности террористических групп продолжается.
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