Уголовное дело по факту двоеженства Чубака ажи Жалилова возбуждать не будут

Уголовное дело по факту двоеженства экс-муфтия Чубака ажи Жалилова возбуждать не будут. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным управления, милиция провела проверку, допросила Чубака ажи Жалилова, но оснований для привлечения его к уголовной ответственности не нашла. Как пояснили в ГУВД, заявления со стороны якобы второй супруги бывшего муфтия в правоохранительных органах нет.

Заявление же первой и официальной жены Чубака ажи Жалилова Гульнур все еще рассматривают, и решение по нему не принято. Напомним, в нем женщина сообщила, что супруг угрожает ей и детям убийством.