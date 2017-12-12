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Общество

Уголовное дело по факту двоеженства Чубака ажи Жалилова возбуждать не будут

Уголовное дело по факту двоеженства экс-муфтия Чубака ажи Жалилова возбуждать не будут. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека. 

По данным управления, милиция провела проверку, допросила Чубака ажи Жалилова, но оснований для привлечения его к уголовной ответственности не нашла. Как пояснили в ГУВД, заявления со стороны якобы второй супруги бывшего муфтия в правоохранительных органах нет. 

Заявление же первой и официальной жены Чубака ажи Жалилова Гульнур все еще рассматривают, и решение по нему не принято. Напомним, в нем женщина сообщила, что супруг угрожает ей и детям убийством. 
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