Экс-муфтия Кыргызстана допросили в милиции. Говорили о многоженстве шесть часов

Экс-главу Духовного управления мусульман Кыргызстана доставили в милицию и допросили. Об этом журналистам рассказал адвокат Чубака ажи Жалилова — Акин Токталиев.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов доставили Чубака ажи Жалилова из Иссык-Кульской области. Он там находился на лечении.
Экс-муфтия допрашивали шесть часов.
Акин Токталиев также сообщил, что Чубака ажи Жалилова не выпустили из страны. Тот намеревался выехать на лечение в Алматы, но на КПП «Ак-Жол» его не пропустили пограничники, отметив, что Чубака ажи Жалилова разыскивает милиция.
Позже экс-глава Духовного управления мусульман Кыргызстан рассказал журналистам, как благословлял вторые браки депутатов парламента и других уважаемых людей. По его словам, он признался в двоеженстве, чтобы вторая жена не боялась выходить с ним на улицу и чтобы ее не принимали за любовницу. Бывший глава ДУМК заявил, что проводил многим известным людям Кыргызстана обряд нике со вторыми женами, среди которых есть и политики.