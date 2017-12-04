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Общество

Экс-муфтия Кыргызстана допросили в милиции. Говорили о многоженстве шесть часов

Экс-главу Духовного управления мусульман Кыргызстана доставили в милицию и допросили. Об этом журналистам рассказал адвокат Чубака ажи Жалилова — Акин Токталиев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов доставили Чубака ажи Жалилова из Иссык-Кульской области. Он там находился на лечении.

Экс-муфтия допрашивали шесть часов.

Акин Токталиев также сообщил, что Чубака ажи Жалилова не выпустили из страны. Тот намеревался выехать на лечение в Алматы, но на КПП «Ак-Жол» его не пропустили пограничники, отметив, что Чубака ажи Жалилова разыскивает милиция.

Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая на вопрос зрителя во время прямого эфира, признался, что женился второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс.
 
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«Я не развелся с первой женой. Она сейчас чуть обижена, но у нее есть право обижаться. Я женился на 30-летней вдове с ребенком, которая жила в Турции. Я это ни от кого не скрываю. В соответствии с традициями я с родителями и родственниками просил руки второй жены и совершил все обряды. Я остальным женщинам советую: разрешите вашим мужьям взять вторую жену. Наши женщины уезжают в Россию, Турцию, Китай, где подвергаются разному унижению. Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их», — сказал Чубак ажи Жалилов.
 

Позже экс-глава Духовного управления мусульман Кыргызстан рассказал журналистам, как благословлял вторые браки депутатов парламента и других уважаемых людей. По его словам, он признался в двоеженстве, чтобы вторая жена не боялась выходить с ним на улицу и чтобы ее не принимали за любовницу. Бывший глава ДУМК заявил, что проводил многим известным людям Кыргызстана обряд нике со вторыми женами, среди которых есть и политики.

 
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