Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку

В социальных сетях опубликовали письмо жены экс-муфтия Чубака ажи Жалилова Гульнур Жалиловой.
В заявлении, адресованном Кризисному центру «Сезим», говорится, что она опасается за безопасность детей и свою жизнь.
В кризисном центре отказываются комментировать появившуюся информацию.
Напомним, 2 и 4 декабря Чубака ажи Жалилова допросили в ГУВД Бишкека относительно его заявления о втором браке. На прошлой неделе в социальной сети появилось видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс в Кыргызстане.