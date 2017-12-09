Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку

В социальных сетях опубликовали письмо жены экс-муфтия Чубака ажи Жалилова Гульнур Жалиловой.

В заявлении, адресованном Кризисному центру «Сезим», говорится, что она опасается за безопасность детей и свою жизнь.

«Эта информация зарегистрирована в УВД Октябрьского района по месту проживания заявителя. В настоящее время сотрудники управления проводят проверку. Об ее итогах сообщим дополнительно», — заявилив пресс-службе столичного ГУВД.

В кризисном центре отказываются комментировать появившуюся информацию.

Напомним, 2 и 4 декабря Чубака ажи Жалилова допросили в ГУВД Бишкека относительно его заявления о втором браке. На прошлой неделе в социальной сети появилось видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс в Кыргызстане.