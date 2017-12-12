Сооронбай Жээнбеков открыл торжества в честь 90-летия Чингиза Айтматова

Сооронбай Жээнбеков направил послание по случаю дня рождения Чингиза Айтматова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

В честь Айтматова этот день в Кыргызстане объявлен Днем национальной литературы. И сегодня начинается празднование 90-летнего юбилея великого писателя Чингиза Айтматова, который будет отмечаться в 2018 году.

«Чингиз Айтматов — великая личность, человек, обогативший наше сознание духовным великолепием и внесший огромный вклад в развитие культурной среды мировой цивилизации. Он признан как планетарный мыслитель. Произведения Айтматова «призывают к непрерывной борьбе за свободу духа». «Мы изменим мир, мир изменит нас», — эти слова являются главной миссией Айтматова-писателя. Айтматов своими бессмертными произведениями изменил мир, расширил границы нашего мировоззрения», — говорится в послании.

«Художественная литература Айтматова сеет в наших сердцах семена прекрасного, призывает к истине, добру и нравственной чистоте. Для нас имеет особое значение глубокое освоение художественного наследия писателя, а также широкое распространение и изучение его гуманистических идей», — сказал президент.

Айтматов — голос эпохи, истина эпохи. Художественный мир Айтматова вечен. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков поздравил с праздником литературы всех соотечественников, которые глубоко чтят творчество великого писателя и читают его произведения.