Афиша на неделю: 11-15 декабря

12 декабря. Семинар «Образование в Канаде»

Официальный представитель Fanshawe College подробно расскажет все об особенностях системы образования в Канаде, этапах и способах поступления в вузы страны, возможности учиться и работать, о правилах приема документов и о том, как получить рабочую визу и построить карьеру в Канаде. Регистрация по ссылке.

БЦ «Victory», 16.00 и 18.30.

12 декабря. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам поступить верно и правильно вести переговоры.

Компания Feel Good, 18.00.

12-15 декабря. МКФ стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»

В 2017 году на кинофестиваль было подано около 250 заявок от зарубежных и отечественных кинематографистов. Фестиваль включает две конкурсные программы: международная и национальная, где присутствуют такие жанры, как — игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино.

Кинотеатр «Манас».

13 декабря. Мастер-класс Дмитрия Геллера (Россия) по мультипликации

Здесь вам покажут мультипликационные фильмы режиссера Дмитрия Геллера. После автор подробно расскажет о своих работах и поделится опытом.

Кыргызско-Турецкий университет «Манас», 14.00.

13 декабря. Групповые занятия по фристайлу

Кинологический фристайл — вид спорта по танцам с собаками, представляющий собой сочетание упражнений на послушание и различные трюки и движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. В первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки собаки, а также ее взаимодействие с проводником.

Манеж Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, 19.00.

13 декабря. Игра «Мафия»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

13 декабря. Моноспектакль «Почему не остаются следы»

Героиня спектакля погружает зрителя в атмосферу диалога со своей душой. Возникающие в фантазиях художницы символы и персонажи разных времен помогают ей приблизиться к истине в поисках ответа на сакральный вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

13 декабря. Балет «Щелкунчик»

В работе над новогодним балетом участвовали более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания трехмерного светового шоу был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

14 декабря. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

14 декабря. Чемпионат по караоке

Талантливые люди разных возрастов и профессий проявят себя в любимом занятии — пении в караоке, а лучшие из них получат денежные призы.

Караоке-бар «Талисман», 19.00.

14 декабря. Концерт Детской филармонии «Норвежские сказки»

Эдвард Хагеруп Григ — известный норвежский композитор и дирижер, популяризировавший народную культуру своей страны, приверженец романтизма. Он является автором музыки 600 песен и романсов, двух сюит, одного полноценного концерта и более 20 музыкальных пьес.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 11.00.

14 декабря. Кинопремьеры

«Звездные войны: Последние джедаи» (фантастика). Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

«Виктория и Абдул» (драма). Взойдя на престол в возрасте 18 лет, Виктория стала королевой Великобритании и Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного при дворе человека. Основано на реальных событиях.

15 декабря. Графическая сюита «Поле»

Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты «Поле» по повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

15-17 декабря. Новогодняя мастерская

Помимо выставки-ярмарки гостей ждут и творческие новогодние мастер-классы.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.



