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Общество

Что приготовила мэрия Бишкека на новогодние праздники. Список мероприятий

В преддверии Нового года в Бишкеке пройдут праздничные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, главное новогоднее событие состоится 31 декабря на центральной площади Ала-Тоо. С 12.00 до 15.00 подготовлен дневной блок, с 20.00 до 24.00 — вечерний с участием звезд кыргызской эстрады. В полночь состоится праздничный фейерверк на площади и в парке Победы имени Д. Асанова.

21 декабря в 11.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова будет благотворительная елка мэра Бишкека, куда приглашены 600 детей: с ОВЗ, сироты, полусироты и из малоимущих семей.
 
27 декабря в 10.00 в Национальной филармонии имени Т.Сатылганова пройдет елка мэра, куда приглашены более тысячи ребятишек — сироты, дети из малоимущих семей, из семей пострадавших и погибших 7 апреля 2010 года, отличники учебы, победители различных конкурсов и активисты. Все приглашенные дети получат новогодние подарки.

Также праздничные мероприятия пройдут во всех районах столицы. В частности, на пересечении улиц Анкара и Достоевского с 15 декабря будет работать елочный базар, 29-30 декабря на территории рынка «Оберон» и в парке Победы имени Д.Асанова — предновогодние праздничние ярмарки.
 
26 декабря в 10.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова состоится новогоднее представление для 600 детей. 27 декабря в 14.00 в Национальной филармонии состоится новогоднее представление для тысячи детей (сирот, полусирот, детей из малоимущих семей, детей из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, воинов-афганцев, детей с ОВЗ) с вручением новогодних подарков.
 
Празднования пройдут в образовательных организациях, дошкольных учреждениях, в жилых массивах, микрорайонах, кварталах и парках города.

В целях общественной и противопожарной безопасности органы внутренних дел и противопожарной службы столицы будут работать по отдельному плану и графику.
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