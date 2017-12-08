Что приготовила мэрия Бишкека на новогодние праздники. Список мероприятий

В преддверии Нового года в Бишкеке пройдут праздничные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



По ее данным, главное новогоднее событие состоится 31 декабря на центральной площади Ала-Тоо. С 12.00 до 15.00 подготовлен дневной блок, с 20.00 до 24.00 — вечерний с участием звезд кыргызской эстрады. В полночь состоится праздничный фейерверк на площади и в парке Победы имени Д. Асанова.



21 декабря в 11.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова будет благотворительная елка мэра Бишкека, куда приглашены 600 детей: с ОВЗ, сироты, полусироты и из малоимущих семей.

27 декабря в 10.00 в Национальной филармонии имени Т.Сатылганова пройдет елка мэра, куда приглашены более тысячи ребятишек — сироты, дети из малоимущих семей, из семей пострадавших и погибших 7 апреля 2010 года, отличники учебы, победители различных конкурсов и активисты. Все приглашенные дети получат новогодние подарки.



Также праздничные мероприятия пройдут во всех районах столицы. В частности, на пересечении улиц Анкара и Достоевского с 15 декабря будет работать елочный базар, 29-30 декабря на территории рынка «Оберон» и в парке Победы имени Д.Асанова — предновогодние праздничние ярмарки.

26 декабря в 10.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова состоится новогоднее представление для 600 детей. 27 декабря в 14.00 в Национальной филармонии состоится новогоднее представление для тысячи детей (сирот, полусирот, детей из малоимущих семей, детей из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, воинов-афганцев, детей с ОВЗ) с вручением новогодних подарков.

Празднования пройдут в образовательных организациях, дошкольных учреждениях, в жилых массивах, микрорайонах, кварталах и парках города.



В целях общественной и противопожарной безопасности органы внутренних дел и противопожарной службы столицы будут работать по отдельному плану и графику.