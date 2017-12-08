Следствие по делу депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева продлили до 30 января. Решение Первомайского районного суда поддержал сегодня Бишкекский городской суд, сообщили ИА «24.kg» в канцелярии суда.

Юристы, представляющие интересы обвиняемых, добавили, что на слушание не пришла по причине болезни адвокат Канатбека Исаева Чинара Джакупбекова, однако суд назначил нардепу «дежурного» защитника, что противоречит нормам УПК.

Канатбека Исаева задержали 30 сентября. Ему инкриминируется попытка насильственного захвата власти. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек, среди которых гражданский активист Мелис Аспеков.

Следствие проводит ГКНБ. Отметим, ранее сообщалось, что оно завершится 30 ноября.