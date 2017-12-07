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Общество

Мужчина, развративший семилетнюю девочку, получил условный срок

В Кара-Куле закончилось судебное разбирательство по делу о развращении семилетней девочки. Об этом сообщили в канцелярии судебной инстанции. 

Суд признал мужчину виновным по статье «Развратные действия» УК КР и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься педагогической или иной деятельностью, связанной с детьми, до трех лет.  Но наказание будет условным. Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор в Джалал-Абадском областном суде. 

Летом с заявлением в милицию Кара-Куля обратилась 58-летняя горожанка. Она указала, что 21 июля местный житель совратил ее несовершеннолетнюю внучку. По подозрению задержали 45-летнего мужчину.

Предварительным следствием установлено, что мужчина, пообещав девочке деньги, заманил ее в подвал строящегося дома и начал приставать. По ее словам, мужчина положил ее на пол, взобрался на нее и пытался изнасиловать.  Подозреваемого задержали. Позже по итогам судебно-медицинской экспертизы  установлено, что признаки насильственных действий в отношении несовершеннолетней отсутствуют. Телесных повреждений также на обнаружено.
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