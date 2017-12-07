Школьница, родившая мертвого ребенка, учится на пятерки. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, девушка уроки не пропускала и сегодня была на занятиях. Очень хорошо учится, на одни четверки и пятерки. Занятия пропустила всего два дня. О ней всегда были хорошие отзывы.

В ведомстве отметили, что в школе проводили занятия по профилактике ранних браков и беременностей.

Напомним, сегодня ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона, что в Ноокатском районе Ошской области десятиклассница родила мертвого ребенка.