19:58
+2
USD 69.75
EUR 82.46
RUB 1.18
Общество

Школьница, родившая мертвого ребенка, учится на пятерки

Школьница, родившая мертвого ребенка, учится на пятерки. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, девушка уроки не пропускала и сегодня была на занятиях. Очень хорошо учится, на одни четверки и пятерки. Занятия пропустила всего два дня. О ней всегда были хорошие отзывы.

В ведомстве отметили, что в школе проводили занятия по профилактике ранних браков и беременностей.

Напомним, сегодня ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона, что в Ноокатском районе Ошской области десятиклассница родила мертвого ребенка.
Ссылка:
просмотров: 1087
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане десятиклассница родила мертвого ребенка. Разыскивают партнера
Мать совершившей суицид школьницы жила в Турции, а отец в России
В деле о беременной школьнице показания меняются
Суицид пятиклассницы. В школе рассказали подробности
Беременная семиклассница. Уволенного директора школы решили восстановить
Беременную школьницу определят в заочную школу
Семиклассница забеременела. Директор школы уволена
Семиклассница в Таласской области родила ребенка
Уроженца Кыргызстана осудили за истязание школьницы в Кемерово
Скандал в школе № 61: школьница отказалась от претензий к учителю
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Бизнес
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг
Установите приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получите +1ГБ Интернета в&nbsp;подарок Установите приложение «Мой О!» и получите +1ГБ Интернета в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил новые базовые станции на&nbsp;юге страны Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции на юге страны