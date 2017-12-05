Стали известны имена членов жюри VII Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, в него вошли кинорежиссер, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров (Кыргызстан), кинопродюсер Анар Кашаганова (Казахстан), кинорежиссер и сценарист Нана Джанелидзе (Грузия), кинооператор Арто Хачатурян (Армения). Возглавит жюри киновед, отборщик, составитель и директор программ фестивалей «Кинофорум», «Сталкер», «Экология духа», «Горький-fest», «Киношок» Сергей Землянухин.

Кинофестиваль пройдет 12-15 декабря в кинотеатре «Манас».