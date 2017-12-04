На ремонт подземного перехода возле ЦУМа не хватило 32 миллиона сомов

На ремонт подземного перехода возле ЦУМа «Айчурек» не хватило 32 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Управление капитального строительства объявило дополнительный тендер на ремонт подземного перехода на 6,8 миллиона сомов. Работы будет выполнять ОсОО «Бийик KG».

Первоначально компания «Бийик KG» оценила ремонт в 32 миллиона 186,2 тысячи сомов. Мэрия Бишкека заложила 36,5 миллиона сомов.

Закупка осуществляется методом прямого договора, так как сумма не превышает 25 процентов от стоимости заключенного договора и связана с расширением ранее начатых работ либо увеличением их объема.

Согласно ведомости, планируется отбить ранее уложенную декоративную плитку «Сары-Таш», просверлить отверстия для воздуховодов, разобрать кирпичную стену.

Сразу же после открытия подземки после ремонта горожане нашли недочеты, которые впоследствии устранили. После ремонта переход открыли 13 октября.