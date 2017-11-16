Бишкекчане нашли поломки в недавно отремонтированной подземке у ЦУМа

Бишкекчане нашли поломки в недавно отремонтированном подземном переходе у ЦУМа (на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова).

«Свежая миллионная реконструкция местами уже ломается?» — задается вопросом пользователь Facebook Искен Афиджанов.

Переход открыли после ремонта 13 октября, из городского бюджета на него потрачено 32 миллиона сомов.

Чиновники муниципалитета пока не доступны для комментариев. Отметим, что проблемы возникли и после ремонта подземки у филармонии, там начал протекать потолок.