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Общество

Проходящие альтернативную службу будут выполнять общественные работы

В закон о всеобщей воинской обязанности граждан внесены изменения, согласно которым проходящие альтернативную службу будут выполнять общественные работы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 октября. Ранее его возвращали на доработку.

Как сообщается, целью закона является устранение коррупционных механизмов при призыве на военную и альтернативную службу.

Положения принятого закона среди прочего предусматривают отмену критерия призыва на альтернативную службу по наличию судимости, по состоянию здоровья; введение нового критерия призыва «изъявление желания выполнить общественно полезную работу». Поступающим на военную службу по контракту отнесено требование не только быть гражданином КР, но и не иметь иного гражданства.

Средства за прохождение альтернативной службы, ранее в соответствии с положениями закона поступавшие на специальные счета различных государственных органов, будут поступать в доход республиканского бюджета.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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