Если пинавший ребенка окажется сотрудником ГРС, к нему примут жесткие меры

Если пинавший ребенка мужчина окажется сотрудником ГРС, к нему примут жесткие меры. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственной регистрационной службы КР Дастан Догоев.

Дастан Догоев не узнал на видео мужчину. «Если он окажется нашим сотрудником, мы примем жесткие меры. Для государственного служащего, мужчины и отца такое поведение не влезает ни в какие рамки», — отметил глава ГРС.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что мужчина на видео якобы является начальником ГРС Сокулукского района. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.

Инцидент, когда отец пинал лежащего на земле малыша в живот, был зафиксирован на видео. Очевидцы разместили его в Интернете и потребовали реакции от правоохранительных органов. Он задержан и водворен в ИВС. Сотрудники РОВД Октябрьского района Бишкека по факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Сегодня суд должен принять решение - оставить задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия. Соответствующее ходатайство подало в суд следствие.