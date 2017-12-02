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Общество

Нурлан Мотуев переведен на усиленный режим

Первомайский районный суд изменил меру содержания Нурлану Мотуеву. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

По данным Госслужбы, за нарушение режима в колонии-поселении №32, куда изначально был определен осужденный Мотуев,  он переведен на усиленный режим в ИК №27, где проведет год. 

Свердловский районный суд 29 августа 2016 года  приговорил Нурлана Мотуева к семи годам лишения свободы в колонии-поселении.

Он признан виновным по нескольким статьям УК КР: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды УК КР.

Путем частичного сложения наказаний суд определил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии-поселении с лишением права занимать государственные должности на три года.

Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за призывы экстремистского характера, которые он высказывал, выступая на форуме лидеров «Народного парламента».
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