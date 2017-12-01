Афиша на выходные: 2-3 декабря

Театры

2 декабря. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

2 декабря. Трагикомедия «Дон Жуан»

Дон Жуан не простой обольститель и сластолюбец. Он освобождает себя от всех условностей и условий, подчиняясь лишь своим искренним чувствам — непостоянным, как волны, ветер, стихия... Наша жизнь не просто химия, биологический процесс. Это в первую очередь жизнь души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

2 декабря. Творческий вечер, посвященный 110-летию со дня рождения Владимира Васильева

Свой творческий путь Васильев, начав в далеком 1935 году режиссером русского драматического театра, завершил выходом на пенсию в 1972 году в должности главного режиссера Академического театра оперы и балета. В этот вечер зрители увидят оперу «Кармен». Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

3 декабря. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

3 декабря. Вечер, посвященный 80-летию Токтоналы Сейталиева

В концерте выдающегося оперного певца, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии имени Токтогула примут участие ведущие солисты кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

4 ноября — 3 декабря. Цирк «Салют, лауреаты!»

В труппе задействованы артисты России и Украины — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.





2 декабря. Выступление группы Ikarus

Вас ждет рок-вечер. Организаторы обещают, что будет весело.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

2 декабря. Концерт «Сан-Ремо»

Не пропустите уникальный концерт в трех отделениях с участием исполнителей, прошедших специальный кастинг, а также приглашенных звезд — Марселя Кулова, Эрика Джумахматова, Эмиля Макешева, Эркина Турдубаева и многих других музыкантов.

Арт-кафе Studio247, 20.00.

3 декабря. Благотворительный концерт

В концерте, на котором соберут средства для обучения детей-инвалидов, примут участие звезды кыргызской эстрады: Баястан, Ильяз Андаш, Арсен и многие другие.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.30.

2-5 декабря. Благотворительная выставка «В мире красок»

В программе показ фильма об организации «Рука в руке» и мультфильмов, выставка картин детей с аутизмом, театральная постановка «Обратная сторона», мастер—класс по скрапбукингу и рисованию. Вы сможете купить любую картину.

«Асанбай-центр», 13.00.

1-8 декабря. Выставка «Палитра»

Выставка объединила живописные произведения двух художников — Гульнары Аскаровой и Бакыта Карашева, которые образуют творческий дуэт и семейный союз. Более 30 авторских полотен представляют основной круг творческих поисков двух художников, идущих вместе по жизни.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 10.00-19.00.

2-5 декабря. Мусульманская фото-арт-выставка MUSA

В экспозиции представлены работы местных авторов, фотографов и дизайнеров, таких как Султан Досалиев, Влад Ушаков, Дастан Мираж, Эльмира Исраилова и другие. Открытие пройдет в Национальной библиотеке имени А.Осмонова в 10.00.

Подземный переход на пересечении проспектов Манаса и Чуй.

Мастер-классы, тренинги, акции

2 декабря. Мастер-класс по приготовлению блюд китайской кухни

Вы узнаете все секреты приготовления говядины в устричном соусе, курицы в кисло-сладком соусе, риса с яйцом и овощами. Предварительная запись по телефону 0555754695.

Кулинарная студия «Кухня», 18.30.

2 декабря. Talking Club: Dating

Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе в небольшой компании. Модератор подстроится под любой уровень владения английским.

Студия альтернативного обучения «Окна», 13.00.

2 декабря. Женская арт-терапевтическая встреча

Вы проработаете с профессиональным психологом такие темы, как психосоматика, дискомфорт в теле, блоки и зажимы, комплексы и обиды, скованность, стрессы, ресурсы и самоисцеление. Предварительная запись по телефону 0556207221.

Улица Табышалиева, 29, 10.00.

3 декабря. Тренинг по самозащите по технике крав-мага

Здесь вы получите реальные навыки самозащиты. Используются удары в пах, горло, глаза и прочие уязвимые точки нападающего. Еженедельные тренинги для тех, кто не может найти время для занятий в будни. Пол, возраст и уровень вашей подготовки значения не имеют. Регистрация и справки по телефону 0700975417.

3 декабря. Вечер аргентинского танго

Аргентинское танго — это социальный танец для людей любого возраста, не требующий специальной хореографической подготовки. Прихватите с собой удобную обувь.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

2 декабря. Благотворительная акция «Ночь кино»

Все собранные средства пойдут на лечение четырехлетней Адеми. Ей срочно нужны деньги на лечение.

Кинотеатр «Ала-Тоо», 23.00.

Для детей

2 декабря. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это интерактивная сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

3 декабря. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль «Иван да Марья» перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

2 декабря. Мастер-класс «Веселые олени»

Это первый мастер-класс из серии новогодних. Все необходимые материалы — акварельные краски, бумагу, кисти — предоставляют организаторы. Регистрация по телефону 0559553556.

Кофейня Sierra(проспект Манаса), 15.00.

3 декабря. Спектакли «Верный друг» и «Бардыгын билгим келет» («Хочу все знать»)

«Верный друг» — история о собаке Акжолтой. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети поймут, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.

«Бардыгын билгим келет» («Хочу все знать») — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Р.Киплинга о любопытном слоненке.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.