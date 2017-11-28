В Бишкеке оперой «Кармен» отметят 110-летие Владимира Васильева

Фото из архива . Владимир Васильев

В Бишкеке оперой «Кармен» отметят 110-летие основателя кыргызской оперы Владимира Васильева. Об этом ИА «24.kg» сообщил внук режиссера Леонид Бухман.

По его словам, 2 декабря 2017 года в театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится творческий вечер памяти, посвященный 110-летию со дня рождения первого главного режиссера театра оперы и балета, народного артиста Кыргызской ССР Владимира Васильева.

Владимир Васильев начал творческий путь в 1935 году режиссером Русского драматического театра. В 1972 году он ушел на пенсию уже главным режиссером Академического театра оперы и балета (ныне имени Абдыласа Малдыбаева). Он был режиссером-постановщиком первой кыргызской оперы «Айчурек» и одним из основателей кыргызского оперного искусства.