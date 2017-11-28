23:35
+5
USD 69.70
EUR 83.21
RUB 1.20
Общество

В Бишкеке оперой «Кармен» отметят 110-летие Владимира Васильева

из архива
Фото из архива . Владимир Васильев

В Бишкеке оперой «Кармен» отметят 110-летие основателя кыргызской оперы Владимира Васильева. Об этом ИА «24.kg» сообщил внук режиссера Леонид Бухман.

По его словам, 2 декабря 2017 года в театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится творческий вечер памяти, посвященный 110-летию со дня рождения первого главного режиссера театра оперы и балета, народного артиста Кыргызской ССР Владимира Васильева.

Владимир Васильев начал творческий путь в 1935 году режиссером Русского драматического театра. В 1972 году он ушел на пенсию уже главным режиссером Академического театра оперы и балета (ныне имени Абдыласа Малдыбаева). Он был режиссером-постановщиком первой кыргызской оперы «Айчурек» и одним из основателей кыргызского оперного искусства.
Ссылка:
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский театр оперы и балета поставят под видеонаблюдение
Умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский
Театр оперы и балета. Ремонт за три дня до международного фестиваля
В Пекине состоялась премьера оперы по эпосу «Манас» на китайском языке
Баритон Орозбек Бакытов о покорении мировых сцен, учебе в Италии и Кыргызстане
В театре оперы и балета обновят музыкальные инструменты
«Мои 24». Один день из жизни артистки Театра оперы и балета Оксаны Шутовой
На реставрацию лепнины театра оперы и балета выделили около 7 миллионов сомов
Итальянский оперный певец запоет на кыргызском языке
Неделя-24: что вы могли пропустить
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Сколько сидеть на&nbsp;нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты
Бизнес
Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы&nbsp;знаем ВСЕ! Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы знаем ВСЕ!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге