На ремонт пансионата для учителей выделяют 123 миллиона сомов

На капитальный ремонт пансионата «Асыл» для работников образования выделяют 123 миллиона сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, Иссык-Кульское областное управление капитального строительства при Госархстрое выделяет второй транш средств на строительно-монтажные работы.

Оздоровительный комплекс «Асыл» расположен в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района.

Летом в пресс-службе правительства сообщали о решении отремонтировать здания комплекса «Асыл» и построить на его территории новый пятиэтажный оздоровительный центр на 400 мест для работников сферы образования.

На эти цели в республиканском бюджете предусмотрели 300 миллионов сомов. Пансионат будет принимать отдыхающих круглый год.

В настоящее время на территории пансионата 14 коттеджей, они в неудовлетворительном состоянии.