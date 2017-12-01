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Общество

На ремонт пансионата для учителей выделяют 123 миллиона сомов

На капитальный ремонт пансионата «Асыл» для работников образования выделяют 123 миллиона сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, Иссык-Кульское областное управление капитального строительства при Госархстрое выделяет второй транш средств на строительно-монтажные работы.

Оздоровительный комплекс «Асыл» расположен в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района.

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Летом в пресс-службе правительства сообщали о решении отремонтировать здания комплекса «Асыл» и построить на его территории новый пятиэтажный оздоровительный центр на 400 мест для работников сферы образования.

На эти цели в республиканском бюджете предусмотрели 300 миллионов сомов. Пансионат будет принимать отдыхающих круглый год.

В настоящее время на территории пансионата 14 коттеджей, они в неудовлетворительном состоянии.
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