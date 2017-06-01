У работников образования появится пансионат на побережье Иссык-Куля

В 2017 году у учителей появится собственный пансионат для отдыха на берегу озера Иссык-Куль, сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков при посещении оздоровительного комплекса «Асыл» в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района.

По данным пресс-службы правительства, решено отремонтировать здания комплекса «Асыл» и построить на его территории новый пятиэтажный оздоровительный центр на 400 мест для работников сферы образования.

На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 300 миллионов сомов. Пансионат будет принимать отдыхающих круглый год.

В настоящее время на территории пансионата 14 коттеджей, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Все строительные работы начнут в этом году.Председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков проинформировал, что в ближайшее время пансионат «Асыл» передадут на баланс Министерства образования и науки КР.

Сооронбай Жээнбеков поручил ФУГИ ускорить процесс передачи, а Госстрою — определить максимально удобное место для нового здания во избежание вырубки зеленых насаждений.