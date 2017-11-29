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Общество

Инцидент со спецмашиной. Нарушитель раскаивается и жалеет о неприличном жесте

Нарушитель на спецмашине Урмат Токтоназаров дал пояснения сотрудникам Управления патрульной милиции, откуда у него джип, почему он нарушил ПДД и показал неприличный жест сыну экс-президента страны. Подробности допроса ИА «24.kg» рассказали в ведомстве.

29-летний Урмат Токтоназаров сказал, что раскаивается в содеянном и никого не хотел обижать. Он просто очень торопился на встречу,  поэтому выехал на полосу встречного движения, а впереди идущая машина его не пропускала.

За грубое нарушение ПДД он оштрафован.

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В УПМ также ИА «24.kg» пояснили историю с Абаем Асанбековым, задержанным накануне на той же машине, на которой днем разъезжал Урмат Токтоназаров. Он также оштрафован, так как джип был тонирован и незаконно оснащен спецсигналами. Асанбеков рассказал, что Токтоназаров — его брат и он дал ему авто.

Госномер, как ранее объяснил Абай Асанбеков, он нашел в районе аэропорта «Манас». Сотрудники патрульной милиции выяснили, что номер закреплен за машиной «Мерседес-Бенц 320», принадлежашей АО «Кыргызгипрострой».

Урмат Токтоназаров и Абай Асанбеков после беседы в УПМ отпущены.
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