МВД может проверить многоженство бывшего муфтия только на основании заявления

МВД рассмотрит признание бывшего муфтия о многоженстве только на основании заявления. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе министерства.

По их данным, чтобы возбудить дело, нужно заявление одной из жен или гражданина, который обладает информацией.

«Второй брак не регистрируется, доказать трудно. Но если будет заявление, следствие разберется», — сказали в МВД.

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Правозащитный центр «Кылым шамы» намерен обратиться в Бишкекскую городскую прокуратуру в связи с откровениями бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубака ажи Жалилова.

Напомним, экс-муфтий в видеоинтервью рассказал, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».