Побег из ИВС. Задержаны Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев

В ГУВД Чуйской области сообщили подробности задержания двоих из четверых сбежавших накануне из ИВС Сокулукского РОВД, подследственных.

По данным ведомства, сотрудники милиции вышли на след и задержали Бакыта Дилдешева и Рамиля Базаркулова. Они обвиняются в разбое и убийстве. Их уже конвоировали в Сокулукский РОВД. Оба обнаружены в Первомайском районе Бишкека.

Напомним, вчера из ИВС бежали четверо подследственных. Они обвиняются в грабеже, убийствах и разбое. Чуйская прокуратура допрашивает милиционеров РОВД, дежуривших в сутки побега. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.