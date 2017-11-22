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Общество

В Бишкекском горкенеше может смениться председатель

Столичные депутаты соберутся 28 ноября на очередную сессию городского кенеша.

Как ИА «24.kg» сообщили в БГК, в проект повестки включили 15 вопросов, в том числе отчет о проделанной работе ГУВД города за 2016 год и информацию Патрульной милиции, положение о наградах горкенеша, отчет акима Ленинского района, постановление о монетизации льгот на уголь.

Депутаты также обсудят порядок обеспечения социальных работников спецодеждой, обувью и инвентарем и ряд других вопросов.

По словам источников ИА «24.kg», поднимается и вопрос о смене председателя БГК. Называют две кандидатуры, обе из СДПК: Алмаза Кененбаева и Жумабека Салымбекова.

Сам спикер Канатбек Музуралиев (депутат от партии «Республика — Ата Журт») подчеркнул, что такого вопроса в повестке дня нет. «Такого разговора пока еще нет. Для смены председателя должны быть какие-либо причины. А таких причин я не вижу, работаем», — сказал он.

Лидер фракции СДПК Алмаз Кененбаев заверил, что вопрос не обсуждался: «У нас есть действующий председатель».

На вопрос, удовлетворены ли депутаты работой спикера, он заметил, что «это совсем другой вопрос, и он преждевременный».

Жумабек Салымбеков для комментариев пока недоступен.
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