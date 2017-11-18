Кто наведет порядок на дорогах? МВД не в силах...

На днях два представителя МВД — замначальника Главного управления патрульной милиции Ыманалы Саркулов и председатель Общественного совета министерства Толкунбек Исаков назвали ИА «24.kg» причины критической ситуации на дорогах нашей страны.

Из сказанного ими становится ясно, что, помимо самих водителей, которые априори всегда виновны, в числе козлов отпущения значатся Государственная регистрационная служба в лице Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТС и ВС), Министерство образования и, конечно, автошколы. Первые продают водительские права, вторые выдают лицензии налево и направо, а третьи обучают, как попало. Так ли это, давайте разбираться...

Кто кого путает?

Толкунбек Исаков основной причиной считает то, что водительские удостоверения выдает гражданская служба — ГРС, а нужно, чтобы документ выдавало МВД. «Только в этом случае ведомство может вести контроль и отвечать за качество и последствия применения этих удостоверений», — считает Толкунбек Исаков.

А заместитель начальника ГУПМ Ыманалы Саркулов рассказал, что «подготовка водительских кадров превратилась в бизнес».

«Никто не думает, кого готовят. А может, убийц на дороге? Каждый стремится собрать как можно больше курсантов, заработать денег, а о квалификации не думают», — говорит он.

Позволим себе усомниться: вы действительно уверены, что курсантам в автошколах не говорят, что нельзя превышать скорость, садиться пьяным за руль и гонять по встречной полосе? Может быть, прежде чем назначать виновных, взглянуть на проблему глубже?

И еще позвольте поинтересоваться, господа, вы о каком «контроле ведомства» речь ведете? О том, которым МВД и так на сегодня обладает? А вы не знали об этом? Напомним, в статье 9 Закона КР «Об органах внутренних дел» четко сказано:

Кто запрещает осуществлять этот контроль? Откройте тайну, кто эти нехорошие ребята.

Впрочем, есть документы, которые явно противоречат друг другу. Согласно утвержденному в 2015 году Плану по искоренению коррупции в ДРТС и ВС, департаменту настоятельно рекомендовано НЕ осуществлять контроль за учебными организациями, то бишь за автошколами.

И если в действующем Положении о порядке приема экзаменов, выдачи гражданам водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами есть раздел, в котором департамент должен контролировать учебные организации, то в новом документе, находящемся на подписи в правительстве, данный раздел вообще исключен.

Напомним, подготовлен документ на основании рекомендаций Совета обороны.

Бег по кругу

Или, например, в том же Положении прописано, что прием экзаменов осуществляется с участием уполномоченного органа по обеспечению безопасности. Но мы же уже выяснили, кто у нас в стране обеспечивает безопасность на дорогах.

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Известно, что с апреля 2015 года представители МВД на экзаменах не присутствуют, и два года назад мы уже писали об этом. Тогда состоялся интересный диалог с главой ДРТС и ВС Жоошбеком Коеналиевым.

— А правда, что в состав экзаменационной комиссии по выдаче водительских удостоверений с апреля 2015 года входят сотрудники ДПС?

— Согласно закону, сотрудники ДПС должны присутствовать на экзаменах.

— Присутствуют?

— Мы представили графики сдачи экзаменов автошколами, но за четыре месяца на экзаменах не было ни одного.

— Докладывали руководству МВД, что закон игнорируется?

— Да, мы писали и устно обращались, но ответа не получили. В настоящее время в экзаменационной комиссии присутствуют два бывших сотрудника Дорожно-патрульной службы. Дело в том, что ранее ДПС уполномочила этих сотрудников быть на экзамене, но согласно новому закону теперь на экзамене должны присутствовать действующие сотрудники ведомства. Но их нет. Главное — Государственную регистрационную службу очернить... Явно, что МВД желает вернуть себе и паспортную сферу, и функцию выдачи водительских прав.

В свою очередь замглавы ГУПМ Ыманалы Саркулов сообщил ИА «24.kg», что не получал от ГРС ни одной бумаги.

«Нет ни одного документа о том, что мы должны участвовать в приеме экзаменов. И вообще, в Кыргызстане 24 районных экзаменационных отдела департамента. Экзамены проходят каждый день. И что, я должен каждый день откомандировывать 24 сотрудника? У нас людей не хватает для исполнения прямых функциональных обязанностей, а вы говорите о возложенных... Да и ГРС нам ничего не говорила», — прокомментировал замглавы ГУПМ. Впрочем, ГРС ничего и не должна сообщать. Просто закон нужно исполнять.

Или МВД инициировало поправки в него? Если да, то когда? Если нет, чего сидим, кого ждем?

ВидеоФИКЦИЯ

В соответствии с пунктом 10 того же Положения подтверждение практических навыков вождения курсанта фиксируется видеосъемкой (видеорегистратором), установленным в автомобильном транспорте, либо иными устройствами, осуществляющими видеозапись.

По словам Жоошбека Коеналиева, на сегодня в департаменте нет ни одного авто для приема экзаменов, не говоря уже о видеофиксации.

«Машины предоставляют сами автошколы, и в салонах установлены видеорегистраторы», — рассказал ИА «24.kg» глава департамента.

Меня одну интересует, зачем пишутся законы и издаются нормативно-правовые акты? Для того чтобы они просто были?

В беседе с корреспондентом представитель ГУПМ также сетовал на Министерство образования, налево и направо раздающее лицензии автошколам. Однако, согласно закону КР «О лицензировании», Минобразования не имеет права отказать в выдаче лицензии, если эксперты, коими являются ГРС в лице департамента и... МВД в лице ГУПМ, дают заключение, что автошколы соответствуют требованиям.

Какого параметра ни коснись, везде присутствует МВД, так почему же претензии предъявляют кому угодно, только не им самим?

Игра с цифрами

В пункте 14 Положения прописано, что в случае ухудшения здоровья водителя, препятствующего безопасному управлению ТС, подтвержденного медицинским заключением, водительское удостоверение у него изымается работником уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения органов внутренних дел и принимается решение о прекращении действия права на управление транспортными средствами.

Вопрос: сколько прав изъяли? Скольких водителей направили на обследование в медучреждения? Есть такая статистика?

Кстати, о ней...

По информации ГУПМ, в Кыргызстане 83 процента ДТП происходит по вине водителей... А сколько по вине пешеходов?

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Вот недавний пример: в Военно-Антоновке сбили двух человек, впоследствии скончавшихся на месте... Водитель был трезв, но не были трезвы пешеходы, которые до ДТП распивали спиртное на обочине дороги, а потом переходили ее в неположенном месте. Более того, трасса, на которой произошел инцидент, не была освещена.

Или вот: всем известный рынок «Мадина», возле которого находятся и пешеходный переход, и светофор, но по ним дорогу никто не переходит. Плотным потоком пешеходы движутся по всей трассе, начиная от проспекта Чуй. А ведь там постоянно стоит патрульная машина и тормозит тех водителей, кто повернул на красный свет.

Позволю напомнить, что участником дорожного движения, помимо водителя, является и пешеход. Но с людьми, судя по всему, никто работу не ведет.

По данным ГУПМ, за 9 месяцев 2017 года только 460 пешеходов привлечены к административной ответственности и 697 предупреждены в ходе профилактической беседы. Только представьте: за 9 месяцев всего лишь 1 тысяча 157 пешеходов. Вот это результат!

«Почему мы ограничиваемся профилактическими беседами? Потому, что принятие мер административного воздействия — процесс сложный. Чтобы человека привлечь к ответственности, он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если такого документа нет и он злостный нарушитель, тогда мы доставляем его в ближайший отдел. Устанавливаем личность, составляем протокол и после применяем административные меры. На сегодня законодательство предусматривает для пешеходов штраф в размере 500 сомов. А если мы пойдем таким путем — штрафуя каждого нарушителя, то для этого затратим гораздо больше ресурсов и денег государства. У нас в стране не паспортный режим и не комендантский час, поэтому люди зачастую ходят без документов. Мы ограничиваемся профилактическими беседами. Но согласен: нарушений со стороны пешеходов предостаточно», — сказал Ыманалы Саркулов.

Еще бы, мы подсчитали, что за одну минуту улицу Шопокова в неположенном месте пересекли 10 пешеходов, хотя переход расположен всего в нескольких метрах, а на 200 метров выше по трассе практически ежедневно стоит патруль. Просто стоит...

И с пешеходами сотрудникам МВД работать трудно, не получается, зато ведомство постоянно требует: «Отдайте нам функцию выдачи водительских прав, отдайте...»

Вы не пробовали исполнять все свои обязанности, прописанные в законе? В стране уже выросло поколение, которое понятия не имеет о пешеходном переходе, с этой категорией граждан ГУПМ вообще не работает. В их числе мамаши, перебегающие дорогу с малолетними детьми.

Игра цифр под названием «статистика» привела к тому, что на дорогах гибнут тысячи граждан, а страна захлебывается в крови, словно идет война.

Виноват в любом случае

По данным ГУПМ, 9 процентов ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии, 33 процента — из-за превышения скорости, 11 процентов аварий произошло в связи с выездом на встречную полосу движения.

Ну давайте про «превышение скорости»... А кто, собственно, замерял скорость ТС при оформлении аварий? Где приборы видеофиксации? Как определили, что в момент ДТП скорость автомашины была превышена? Или инспектор стоял с поверенным прибором в ожидании момента аварии? На основе чего появились такие данные?

Теперь про «выезд на встречную полосу».

А может быть, ДТП произошло вовсе не по вине водителя, а по причине неудовлетворительных дорожных условий? На большей части улиц разметки нет! В постановлении правительства «Об утверждении правил учета ДТП» четко прописаны причины происшествий, и во всем мире процент аварий в силу этой причины равен 40, а в Кыргызстане, по данным ГУПМ, — вообще мизер, примерно 0,8 процента.

Вот этой цифрой вы хотите сказать, что у нас дороги везде идеальные, везде имеются знаки и разметка? В половине случаев в городе, объезжая ямы во время ремонта, машины бьются со встречными авто. И за это ответственность должны нести коммунальные службы, которые, раскурочив дороги, оставляют их в таком виде.

И куда смотрит МВД, у которого даже есть специальная служба дорожного надзора? В ее функциях — контроль за дорожно-эксплутационными и коммунальными службами, за наличием на дорогах знаков, разметки и ям.

Как пояснил ИА «24.kg» Ыманалы Саркулов, при ДТП обязательно отмечается наличие соответствующих дорожных знаков, разметок, указывается, работал ли светофор.

«Если ведутся дорожные работы, то проверяем наличие предупреждающих знаков. И такого рода ДТП переводим в происшествие по дорожным условиям. И к ответственности привлекаем также руководителей коммунальных органов», — попытался реабилитироваться замначальника ГУПМ.

За 9 месяцев 2017 года за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети к административной ответственности привлечено 664 работника дорожно-коммунальных органов. Штраф за каждое нарушение составляет 3 тысячи сомов.

Теперь о ДТП из-за технической неисправности. По данным ГУПМ, за 9 месяцев 2017 года этот показатель составил около двух процентов от общего количества ДТП.

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«При каждом ДТП для выяснения причин и условий следователь назначает экспертизы. Однако автотехническую, когда проверяется тормозная система и рулевое управление, провести, как правило, не удается. Эксперты практически всегда пишут, что «в связи с сильнейшей деформацией АТС определить их исправность до ДТП не представляется возможным», — рассказали в ГУПМ.

Более того, лаборатории Госслужбы судебных экспертиз не аккредитованы, а их эксперты не сертифицированы, как того требует Закон «Об основах технического регулирования в КР», принятый еще в 2005 году. И об этом ИА «24.kg» писало не раз.

Панацея ли?

Теперь о предлагаемом увеличении штрафов. Замглавы ГУПМ свято верит в то, что таким образом можно добиться порядка на дорогах. По информации ГУПМ, за 9 месяцев по республике выявлено 556 тысяч 217 нарушений, что на 10,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составлял 504,339 тысячи.

«Пик аварийности пришелся на 2013 год. Тогда погибли 1 тысяча 220 человек. С увеличением штрафов в 2014 году уменьшилось и число погибших в ДТП», — заверял Ыманалы Саркулов.

Наказание не должно быть жестоким, оно должно быть неотвратимым. Вот что главное.

И повышением штрафов вы не добьетесь значительного снижения ДТП. Вы штраф хоть до $100 поднимите, люди за пару тысяч сомов предпочтут с тем же самым инспектором на месте найти общий язык. Думаете, не получится? Просто вместо нынешних 200 сомов в техпаспорте у водителей будут лежать купюры в 500 и 1000 сомов.

Шире мыслите, господа!

Если государство действительно хочет навести порядок на дорогах, то правительству следует перестать верить тому, что преподносит МВД, перекладывая свою ответственность на другие ведомства. Может быть, использовать опыт Казани, где еще в 2014 году успешно запустили авторизованное приложение на телефон «Народный инспектор»? В ноябре 2017 года это приложение заработало и в Подмосковье.

А началось с того, что Федерация автовладельцев России предложила организовать общественный контроль в сфере безопасности дорожного движения. Проект, который финансировался за счет республиканского бюджета, быстро обрел популярность.

Как сообщали российские СМИ, один из граждан даже установил своеобразный рекорд: за 2016 год он умудрился пожаловаться в организации «Народный контроль» и «Народный инспектор» свыше тысячи раз. Причем, по словам уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской, из 1 тысячи 200 поданных им заявок 900 подтвердились.

«Пользоваться приложением «Народный инспектор» могут те, кто зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕИАС), проще говоря, на портале госуслуг», — рассказывал в СМИ исполняющий обязанности министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Андрей Бородин.

Система не разрешит подавать жалобы анонимно, чтобы у граждан не было соблазна слать соседские данные во все надзорные органы просто из мести. Не позволит она и редактировать картинки — менять с помощью фотошопа номер или марку машины, рисовать рядом запрещающие знаки или «сдвигать» авто на газоны.

Активными для пользователей в приложении будут только две кнопки: «Снять» и «Отправить».

Правительство РФ рассмотрело поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым у любого гражданина появилась возможность без проблем сообщить о чьем-то нарушении.

То есть гражданина, пославшего сигнал, не будут вызывать для дачи показаний, не будут оформлять протокол и проводить расследование, чтобы выявить нарушителя. Принцип будет тот же, что и с автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений. Пришло соответствующее фото или видео, установлены место и номер машины, автоматически направлен штраф за нарушение.

Предваряя разговоры о «стукачестве», скажу так: если это спасет хоть одну жизнь, то считаю его эффективным.

Почему МВД не рассмотрит данный успешный опыт как один из вариантов наведения порядка? Но нет, легче всего перекладывать вину на других, обижаться на отсутствие человеческих ресурсов, на размер выделяемых государством денежных средств и до неприличия навязчиво повторять, что порядок наступит лишь в том случае, если вернуть функцию выдачи прав в МВД и увеличить штрафы.

Это вызывает, по меньшей мере, подозрение в некой коррупционной заинтересованности.