Здание Академии экспериментальной медицины передадут Госкадровой службе

Здание Международной академии традиционной и экспериментальной медицины передадут Государственной кадровой службе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Фонда по управлению государственным имуществом.

По их данным, это делается согласно постановлению правительства от 7 сентября 2017 года. «Но добровольно сотрудники академии не покидают здание в течение двух с половиной месяцев. Поэтому сегодня на место пришли исполнители. Работников ждет выселение», — отметили в ФУГИ.

Ранее сообщалось, что здание оцеплено милицией.