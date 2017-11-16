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Общество

Здание Академии экспериментальной медицины передадут Госкадровой службе

Здание Международной академии традиционной и экспериментальной медицины передадут Государственной кадровой службе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Фонда по управлению государственным имуществом.

По их данным, это делается согласно постановлению правительства от 7 сентября 2017 года. «Но добровольно сотрудники академии не покидают здание в течение двух с половиной месяцев. Поэтому сегодня на место пришли исполнители. Работников ждет выселение», — отметили в ФУГИ.

Ранее сообщалось, что здание оцеплено милицией.
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