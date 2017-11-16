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Общество

Академию экспериментальной медицины в Бишкеке оцепила милиция

В Бишкеке здание Международной академии традиционной и экспериментальной медицины сегодня с раннего утра оцеплено милицией. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил президент академии Оморбай Нарбеков.

По его словам, медцентр является государственным лечебным учреждением и находится при Минздраве КР.

«Раньше это был БЕЙИШ (Институт курортологии), а в 2011 году его переименовали в академию. В сентябре 2017-го премьер-министр Сапар Исаков принял постановление, согласно которому решено выселить наш медперсонал, а в больнице разместить госслужащих. Сегодня пациентов не пропускают, сотрудников тоже, все стоят на улице. У нас работают около 60 человек», — сказал Оморбай Нарбеков.

«Мы находимся полностью на хозрасчете. За последние четыре года вложили более 60 миллионов сомов, помещение мрамором отделали и так далее. Нас предупреждали об изменениях, но постановление принято без учета нашего мнения. Взамен нам предложили здание бывшего Министерства бытового обслуживания на пересечении улиц Исанова и Киевской. Однако оно не приспособлено под больницу», — добавил он.

Здание Международной академии расположено рядом с «Белым домом».

В Минздраве пока не комментируют ситуацию.
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