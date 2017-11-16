Академию экспериментальной медицины в Бишкеке оцепила милиция

В Бишкеке здание Международной академии традиционной и экспериментальной медицины сегодня с раннего утра оцеплено милицией. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил президент академии Оморбай Нарбеков.
По его словам, медцентр является государственным лечебным учреждением и находится при Минздраве КР.
«Мы находимся полностью на хозрасчете. За последние четыре года вложили более 60 миллионов сомов, помещение мрамором отделали и так далее. Нас предупреждали об изменениях, но постановление принято без учета нашего мнения. Взамен нам предложили здание бывшего Министерства бытового обслуживания на пересечении улиц Исанова и Киевской. Однако оно не приспособлено под больницу», — добавил он.
Здание Международной академии расположено рядом с «Белым домом».
В Минздраве пока не комментируют ситуацию.