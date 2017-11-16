Оппозиционера Бектура Асанова прооперировали в колонии

Оппозиционера Бектура Асанова, осужденного за попытку насильственного захвата власти, прооперировали в колонии №47, где он отбывает срок. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГСИН.

По данным ведомства, у него были проблемы с желчным пузырем. Операция прошла успешно. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Родственников на свидание пока не пускают.

Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля осудил Бектура Асанова на 12 лет. Вместе с ним срок получили Кубанычбек Кадыров (12 лет) и Эрнст Карыбеков (20 лет).

Срок исчисления наказания для осужденных начался 24 марта 2016 года.