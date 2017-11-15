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Общество

После критики Минобразования отозвало поправки в законы о высшем образовании

После критики Министерство образования и науки КР отозвало поправки в законы о высшем образовании.

Как пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе ведомства, рабочая группа, состоящая в основном из преподавателей вузов, провела инвентаризацию нормативных правовых актов по высшему образованию. «Они проанализировали 54 документа, а потом вынесли на общественное обсуждение большой пакет поправок. Но было решено повременить с изменениями и обсуждать каждый документ по отдельности», — сказали в Минобразования.

В том числе предлагалось отменить выдачу «красных» дипломов, ввести цифровую, буквенную и балльную систему оценки успеваемости студентов. Кроме того, инвалидам I группы запрещалось преподавать в вузах. «При этом в справке-обосновании никак не обосновывалось предложение лишить инвалидов возможности преподавать студентам», — отметили в Центре «Равные возможности».

Депутат парламента Дастан Бекешев в соцсети Twitter написал, что министр отозвала эту инициативу по его просьбе.

«Есть лица, которые работают в вузах, получают научные звания. Если откровенно говорить, год назад я и сам преподавал. Мне кажется, в этом плане не должно быть никаких запретов. В мире есть немало известных ученых, которые имеют разные виды инвалидности. Инициатива была дискриминационной», — сказал он ИА «24.kg».
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