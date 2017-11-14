Минобразования не хочет больше выдавать «красные» дипломы

Поправки в постановление правительства, инициируемые Министерством образования и науки, вынесены на общественное обсуждение.

Сегодня диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены на «отлично» по не менее чем 75 процентам всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по остальным — на «хорошо» и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с отличными оценками.

Отмена выдачи красных дипломов связана с введением цифровой, буквенной и балльной системы оценки успеваемости студентов.

«Введен механизм перевода баллов в оценки и наоборот. В дальнейшем студент, получивший оценку «D», может пересдавать предмет после повторного изучения во время летнего семестра. А получивший оценку «F - не освоено» может пересдать предмет только после полного повторного его изучения в следующем учебном семестре, но оплатив стоимость обучения», — говорится в справке-обосновании.