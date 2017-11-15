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Общество

В Балыкчи на всех перекрестках установят видеокамеры

На всех перекрестках города Балыкчи установят видеокамеры. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Видеокамеры расположат на пересечениях улиц и водозаборных станциях города для обеспечения визуального контроля ситуации (возгорания, проникновение на охраняемую территорию посторонних лиц с целью совершения действий, представляющих угрозу личной, общественной или имущественной безопасности).

Планируется закупить 84 камеры, 2 сервера и прочие расходные материалы на 10,2 миллиона сомов. Все оборудование должно быть 2017 года выпуска с сертификатами соответствия.

Установку камер финансирует дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития.
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